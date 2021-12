PiazzaPulita, "con la fame d'aria sotto un casco c-pap": Formigli svela chi c'è tra gli intubati per Covid

16 dicembre 2021 a

Corrado Formigli torna a parlare di coronavirus e no vax. Il conduttore, come da lui anticipato, nella puntata di giovedì 16 dicembre mostrerà diverse testimonianze da parte di coloro che non si sono vaccinati. "Vi raccontiamo - cinguetta su Twitter - i volti e le storie di chi non si è vaccinato e ora lotta con la fame di aria sotto un casco c-pap, nei corridoi di un ospedale. Queste persone potevano essere convinte a vaccinarsi prima di rischiare la vita?".

Per il programma di La7 non è la prima volta in cui si mostrano i no vax finiti in terapia intensiva. Prima della puntata di questa sera, il racconto di un non vaccinato attraverso un servizio di Alessio Lasta sui contagiati da coronavirus non vaccinati della regione. Nel lancio del servizio si vedeva un uomo attaccato alle macchine dell'ospedale.

Diceva che "sappiamo tutti che è un vaccino sperimentale". E ancora: "C'ho tre figli, non posso permettermi il lusso con il mutuo sulle spalle di prendermi un colpo da vaccino collaterale". Frasi fortissime e che dimostrano come sono ancora in molti a non vaccinarsi e, neppure dopo aver contratto il virus, a cambiare idea sul vaccino contro il Covid-19.

