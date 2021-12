I fatti vostri, il ritorno di Marcello Cirillo: una bomba a Rai2

Francesco Fredella 20 dicembre 2021 a

a

a

Manca da molti anni dagli studi di via Teulada a Roma. Lì ha lasciato un pezzo di cuore. "In questi anni senza la tv è accaduto di tutto", dice Cirllo che in collegamento con RTL 102.5 News, durante Trends & Celebrities, sgancia la bomba: "Adesso torno come ospite, esattamente il 22 dicembre. Sono stato invitato dopo un periodo di fermo biologico. Non lo sapeva nessuno, ora o sanno tutti".

Poi riavvolge il nastro dei ricordi: "Dal 31 maggio 2017 manco da I Fatti vostri. "Io e Michele Guardì ci siamo sentiti, abbiamo avuto un lungo colloquio. Poi causalmente ci siamo incontrati la scorsa estate anche con Giovanna Flora, in Calabria in una località di mare, autrice di riferimento de I Fatti vostri. Sono stato chiamato da Giovanna che mi ha detto: Abbiamo pensato di averti ospite il 22. Mi sono emozionato. Torno lì dove sono stato per 20 anni, il mio camerino e le persone che sono state la mia famiglia", dice Cirillo. Che aggiunge qualche dettaglio in più sulla super ospitata: "Canterò e suonerò durante la puntata. Sto pensando a quale pezzo fare".

Cirillo ha lasciato I Fatti vostri dopo un periodo lunghissimo trascorso con Giancarlo Magalli (ex conduttore dello storico programma di Rai2). Adesso, tra loro pare che i rapporti siano molto tesi. Cirillo, in tutti questi mesi, ha sempre difeso Adriana Volpe nella vicenda legata alla querela che l'opinionista di Signorini ha presentato nei confronti di Magalli (condannato per diffamazione di recente dopo il processo).



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.