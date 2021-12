Otto e Mezzo, Luca Richeldi e la variante Omicron: "Irrigidimento delle misure nei prossimi giorni"

20 dicembre 2021 a

a

a

Luca Richeldi, ordinario di malattie respiratorie al policlinico Gemelli, è stato ospite a Otto e Mezzo in onda su La7 e condotto da Lilli Gruber: "Si andrà verso un irrigidimento delle misure nei prossimi giorni. Tamponi rapidi prima della cena di Natale per precauzione. La curva epidemica in Italia infatti è in costante aumento, fortunatamente ancora lineare e non esponenziale, però abbiamo dalla nostra strumenti di difesa, lo scorso anno impensabili. Il pericolo vero è costituto dalle varianti. Omicron per il momento non sembra essere drammaticamente più letale", ha spiegato il professore.

"Si è visto che un certo numero di mutazioni non dovrebbero modificare sostanzialmente la loro efficacia. Sui vaccini c'è poco da aggiungere. Sono il primo e più solido baluardo contro la pandemia. Chi non l'ha ancora capito, si convinca e venga a fare la prima dose presto", aggiunge il professore.

"Troppo spazio in tv ai no-vax". Gruber, clamorosa bordata a Giletti? Pochi minuti prima della 'staffetta'...

"Per il Natale proteggiamo i fragili, pensiamo alle persone anziane e ai malati cronici, anche se hanno ricevuto tre dosi. Se stiamo vicini a loro, più a lungo indossiamo la mascherina meglio è. Però non priviamoci e non priviamoli dell'affetto che quest' anno possiamo esprimere, grazie ai vaccini. . Infine sulla variante Omicron ha spiegato che "si trasmette sicuramente con maggiore facilità, ma pare meno dannosa. Dati sperimentali indicano che ha più facilità nel penetrare nelle vie aeree superiori, risparmiando però quelle inferiori, cioè i polmoni. Siamo indietro nell'azione di sequenziamento dei genomi del virus, necessaria per controllare la circolazione di varianti", aggiunge Richeldi.

"Ho detto un'altra cosa", "È una sintesi". Lerner sbotta e la Gruber risponde: gelo siderale in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.