Pomeriggio 5, Enrica Bonaccorti a microfono acceso: "Uomo ridicolo", la D'Urso nel panico

15 febbraio 2022 a

a

a

"Un uomo ridicolo", Enrica Bonaccorti forse non sa di avere il microfono acceso a Pomeriggio 5 e si lancia in un commento particolarmente duro che mette in allarme la padrona di casa Barbara D'Urso.

"Valigie già pronte". Katia Ricciarelli pronta a mollare prima della finale del Gf Vip: cosa c'è dietro la rottura





In studio nel salotto di Canale 5 si parla di Grande Fratello Vip, con la telenovela sentimentale tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Le telecamere della D'Urso pizzicano Belli, rientrato da poco nella casa, a parlare fitto fitto con Soleil, in maniera particolarmente complice. "E’ un uomo davvero ridicolo…", si lascia sfuggire la Bonaccorti.

"Mi piace... ma per me è troppo piccolo". Prego? Delia Duran senza freni, cosa le esce di bocca





La presentatrice sente le parole ma non capisce quale ospite le abbia pronunciate. "Ma chi è? Enrica… Enrica… Ma che uomo ridicolo chi l’ha detto? Enrica? Perché?". A questo punto la Bonaccorti non ha timore a uscire allo scoperto e picchiare duro contro l'attore di Centovetrine, che al GfVip ha vestito i panni del playboy. Il suo matrimonio con Delia Duran sarebbe "aperto", peccato che la consorte ora nella casa si sia offesa per il flirt scoppiato tra Alex e Soleil. "A me un uomo che si comporta così… O è scemo lui o pensa che siamo scemi noi… Una delle due".



E anche Alessandra Mussolini, ospite della D'Urso, è stata tutt'altro che tenera con il tombeur des femmes: "Donne, boicottate Alex Belli…", è stato il suo appello prima di chiedere ufficialmente agli autori del reality condotto da Alfonso Signorini di poter entrare lei stessa nella casa per cantarle a Belli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.