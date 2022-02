CartaBianca, Massimo Cacciari contro Mario Draghi: "Ecco chi ha il bastone del comando nel governo"

16 febbraio 2022 a

a

a

Massimo Cacciari ancora controcorrente. In collegamento con Bianca Berlinguer, nella puntata di martedì 15 febbraio di CartaBianca, il filosofo ha qualcosa da rimproverare a Mario Draghi. A suo dire sulle politiche contro il Covid il presidente del Consiglio "ha lasciato fare al ministro ella Salute", ossia a Roberto Speranza. Il premier - ha spiegato su Rai 3 - "non ha ripreso il bastone del comando quando era il momento di farlo e la situazione era chiaramente mutata. Si poteva cambiare strategia come stanno facendo tutti i Paesi europei".

"Si spalancano le porte a un nuovo Duce". Cacciari e un terrificante scenario: cosa porterà davvero il Mattarella bis

Secondo l'ex sindaco di Venezia, infatti, l'Italia non è più in emergenza. "Non so perché oggi sia scattato l’obbligo vaccinale per gli over 50, lo chieda ai geni e agli esperti del Ministero della Sanità. Andiamo avanti a decreti su materie delicatissime". I dati dei morti per Cacciari sono sopravvalutati mentre i tamponi significano poco o niente: "Il 90 per cento sono asintomatici. E il 90 di questo 90 nemmeno trasmette il virus".

"Una pericolosa deriva, danneggia il cervello delle persone": Massimo Cacciari & Co, strepitoso "vaffa" a Michela Murgia

Da qui lo sfogo: "Quando finisce l'emergenza? Che ne so io, lo decideranno con le freccette... Dove butta, butta... C'è un piano di ritorno alla normalità? Bisogna chiedere a questo governo costa intenda fare, siamo in una situazione che già travalica ogni norma".

"Nessuno può più fermarlo". Cacciari, la bomba su Draghi: perché ora ha le "mani libere"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.