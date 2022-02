C'è posta per te, Pio e Amedeo umiliano Fedez: "Ma lo sai che...", Maria De Filippi li censura

20 febbraio 2022 a

a

a

Nel regno di Maria De Filippi, a C'è posta per te in onda su Canale 5 nella serata di sabato 19 febbraio, ecco tornare Pio e Amedeo, come sempre irriverenti e pungenti. Il duo comico, infatti, ha messo nel mirino Belen Rodriguez e Stefano De Martino, senza scordare neppure Fedez.

"Cosa ha ricominciato a fare". Pio e Amedeo umiliano Belen: imbarazzo e gelo con la De Filippi

Belen e Stefano, come è noto, da giorni sono al centro del gossip per le voci sul possibile ritorno di fiamma. "Avremmo potuto richiamare Belen e Stefano, adesso Belen ha ricominciato il giro, hai visto?", hanno commentato sarcastici. Parole a cui la De Filippi ha reagito con una smorfia e lasciandosi andare: "Dai...". Dunque l'invito a non andare oltre. Insomma, basta così.

Poi ecco che nel mirino, come anticipato, ci finisce il marito di Chiara Ferragni: "Fedez? Sai che abbiamo litigato? Cioè lui ha litigato con noi, ci ha defollowato...", hanno ricordato. Il tutto per una serie di tensioni ai tempi di Emigratis. Anche in questo caso, Maria De Filippi ha scosso il capo, di fatto fermando la digressione sul rapper più amato dalle bambine.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.