Canale 5 gode per il Mondiale per Club: ma quale "manifestazione minore"...

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Mondiale per Club)

Alla fine una manifestazione da molti bistrattata e definita “minore” rispetto ai grandi eventi calcistici si sta rivelando un attrattore di ascolti per Mediaset. Anche martedì sera la prima semifinale del Mondiale per Club vinta dagli inglesi del Chelsea sui brasiliani del Fluminense è stata vista su Canale 5 da 2.653.000 spettatori col 17% di share, 30mila utenti connessi dai device e picchi di quasi 3 milioni di spettatori e del 18% nel primo tempo.

E tutto senza squadre italiane, visto che Inter e Juventus sono già state eliminate. Ma ricordiamo che il match dei nerazzurri perso col Fluminense il 30 giugno aveva fatto picchi del 26% mentre quello vinto col River Plate su Italia 1 tra le 3 e le 5 di mattina aveva toccato punte del 33%, i bianconeri invece sconfitti dal Real Madrid il 1° luglio avevano superato il 31%.