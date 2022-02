Le Iene, corna a Stefano Bettarini: "Siete delle mer***", poi scoppia a piangere. Il crollo su Italia 1

Francesco Fredella 24 febbraio 2022 a

a

a

Stefano Bettarini sbrocca di brutto, tutto per colpa di uno scherzo terribile de Le Iene - che è finito nell’occhio del ciclone per una marea di critiche. Lo scherzo fatto ai danni di Stefano Bettarini, viene organizzato con la complicità della compagna Nicoletta Larini (presente per tutta la registrazione dello scherzo). Bettarini ha reazione incandescente, scoppia a piangere. E arrivano anche le critiche.

"Sexy, ma raccomandata". Mammucari, bomba e veleno su Belen: ecco grazie a chi ha fatto carriera

Stefano Bettarini mostra una forte gelosia verso la Larini, sua compagna. La redazione del programma mette in piedi uno scherzo ingegnoso, difficile, che fa scattare l’ira dell’ex marito di Simona Ventura. Bettarini da 5 anni è legato a Nicoletta Larini, (è la figlia del pilota di Formula 1 Nicola Larini).





Bettarini e Nicoletta, lo scherzo "pesante" delle Iene: guarda il video

Ecco lo scherzo: la Larini finge di essere stata accompagnata a casa da Davide, un hair stylist. Ma non avvisa Stefano, che è gelosissimo. Nervi a fior di pelle. S’indispettisce ed è innervosito per compagna che gli sta mentendo. La situazione precipita quando avviene una singolare occupazione di un attico dell’ex calciatore, che scopre Davide al suo interno. L’uomo, però, si giustifica dicendo che la Larini gli ha offerto la casa come location per fare delle storie Instagram. Bettarini sbotta, diventa fuorioso. Urla e telefona alla compagna intimandole di tornare a casa. Immediatamente. Ma la reazione di Bettarini non è piaciuta al mondo dei social. “La prossima volta che ti urla così ti lascio il mio numero, chiama me e te la risolvo io”, scrivono alcuni utenti. L’ex calciatore ha avuto un vero e proprio exploit di rabbia. Eccessivo.

Le Iene, il dramma di Yuri Colosio: denuncia la baby gang? Fa una fine orribile: orrore a Brescia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.