Che tempo che fa, Luciana Littizzetto: "Il verme e poi giù, fino a Fabio Fazio". Cala il gelo, la faccia del conduttore

La guerra in Ucraina stravolge anche l'agenda di Luciana Littizzetto. Difficile trovare il modo di ridere in queste ore di tragedia, che hanno fatto ripiombare il mondo nell'incubo della Terza guerra mondiale, ma la comica torinese, nel suo tradizionale monologo a Che tempo che fa su Rai3, non può non parlare di Vladimir Putin. "Ho pensato di scrivere una lettera non al diretto interessato, ma a qualcuno di più in alto: il Creatore", spiega a Fabio Fazio che sta al gioco, "ah, pensavo all'Onu".

"Caro Creatore, titolare dell'Aldilà, mano protagonista della mano dell'omonimo film di Sorrentino, tu che sei in tutti i luoghi e in tutti i laghi più di Valerio Scanu e del wi-fi, tu che nella tua onnipotenza hai creato tutti gli esseri viventi, da Javier Bardem al verme della pera, giù giù fino a Fabio Fazio...". E il volto del padrone di casa sembra rabbuiarsi un po'. "Abbassa la testa e guardaci: siamo i tuoi figli, tristi e sfiduciati da più di due anni. A 2.400 chilometri da qui ci sono altri tuoi figli, sotto le bombe, che piangono e tremano. Non ti andrebbe di vederci di nuovo felici? Siamo stanchi".

"Dopo il diluvio avevi detto basta, non è che finito di piovere hai subito mandato le termiti del legno sull'arca. Ci hai lasciato tirare il fiato, invece stavolta mazzate su mazzate, a raffica. Per questo ti chiediamo con tutto il cuore: fai rinsavire Putin, non del tutto, non ti dico di farlo diventare Suor Cristina, ma almeno non fargli mettere in fila carri armati come gnocchi fatti in casa" .

E non poteva mancare un sarcastico riferimento alla politica italiana, i cui "drammi" appaiono ben poca cosa, di fronte alle vere tragedie della storia. "Vogliamo un mondo di pace dall'Europa agli Urali, dal Polo Nord alla Patagonia, in tutte le regioni, e anche dove è impossibile, come l'Afghanistan e la direzione dei 5 Stelle...". E a Luigi Di Maio, ospite di Fazio, saranno fischiate le orecchie.

