Non è l'Arena, Ernesto Preatoni demolisce Putin: "Un pazzo che di economia non capisce nulla, cosa rischia"

"Ci sono decine di migliaia di persone che stanno protestando e questo mi fa ben sperare". A rivelarlo è Ernesto Preatoni, imprenditore che sta ampliando la propria attività nel mercato degli hotel e dei centri commerciali in Ucraina. In collegamento con Non è l'Arena su La7, nella puntata di domenica 27 febbraio, l'uomo spiega la situazione in Russia. "Di fronte a così tanti manifestanti, la polizia non può fare molto".

Non solo, perché "la business community di Mosca non era a conoscenza di quello che voleva fare il presidente russo e la dimostrazione sta nel fatto che la Borsa ha perso in due giorni il 50 per cento". Nel salotto di Massimo Giletti, Preatoni ha detto che "Putin è isolato. I danni che sta provocando all'economia non gli sono noti, perché non capisce nulla di economia: ha una cultura da Kgb e figurarsi se può sapere come creare ricchezza. Sul piano economico la vedo difficile, in questa gara di 'celodurismo' tra NATO e russi...Ma questi son pazzi!".

E ancora, stando alla testimonianza di Preatoni, "quelli del Donbass sono dei lombardi che sognano l'autonomia". Secondo l'imprenditore qualcuno ai separatisti ha fornito le armi per sparare, a loro volta, agli ucraini. "Questo li mette sullo stesso piano, ma quello che ha fatto ora Putin è da condannare su tutti i fronti. Sta causando danni irreparabili". E questo vale anche per l'Italia, che dovrà fare i conti con la mancanza di gas e metalli.

