Striscia la Notizia, la velina bionda Talisa ha la febbre: per precauzione rimane a casa. Ricci richiama Shaila e Mikaela

Questa sera, lunedì 28 febbraio, a Striscia la notizia tornano le Veline dei record Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva (già al Tg satirico dal 2017 al giugno 2021). L’attuale Velina bionda Talisa Jade Ravagnani ha la febbre. Sta bene ed è negativa al Covid, in attesa di tornare sul bancone del Tg satirico di Antonio Ricci seguirà il programma da casa.

Shaila e Mikaela tornano ancora una volta perché la velina bionda Talisa Jade Ravagnani non è in condizioni di andare in video. Sta bene ed è negativa al Covid, ma in attesa di tornare sul bancone del Tg satirico di Antonio Ricci seguirà come detto il programma da casa. Non è la prima volta che Shaila e Mikaela sostituiscono Talisa e Giulia, infatti qualche tempo fa le due ragazze sono tornate a Striscia perché le colleghe erano entrate in contatto con un positivo al Covid-19.

Ma stasera, sempre nel tg satirico diretto da Antonio Ricci, c’è anche un altro ritorno: tornano a Striscia la notizia i conduttori Gerry Scotti e Francesca Manzini, una coppia molto unita e affiatata, che condurrà la trasmissione fino al 26 marzo.

