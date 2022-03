Il cantante mascherato, il Pinguino abbandona in diretta: "Basta, non ho l'età". Senza predenti: chi c'è sotto

05 marzo 2022 a

Un colpo di scena nel corso de Il Cantante Mascherato ha spiazzato tutti. La puntata andata in onda ieri sera su Rai 1 si è aperta con lo spareggio tra Drago e Pinguino, che poi è stato vinto dal secondo. Nonostante la vittoria, però, il concorrente che si nascondeva sotto quella maschera ha deciso di farsi vedere, esprimendo il desiderio di lasciare il gioco perché stanco. Si trattava di Edoardo Vianello.

Nonostante il ritiro del cantante, però, la maschera non ha perso. Quindi Pinguino resterà in gioco, solo che dalla prossima settimana ci sarà un nuovo concorrente sotto la maschera. I quattro giurati-investigatori del programma avevano ipotizzato che potesse trattarsi di Pupo o di Edooardo Vianello. Quindi ci erano andati comunque molto vicino. Dopo essersi smascherato, poi, il cantante ha rivelato: "Non ho l’età per giocare. È una maschera pesante perché questo capoccione è pesante ed ero due centimetri di meno”.

Adesso resta da capire chi sostituirà Vianello nelle prossime puntate della trasmissione. Qualcosa di simile, tra l'altro, era già successo l'anno scorso con la maschera dell'Alieno, al cui interno si sono nascosti prima i Ricchi e i Poveri e poi il duo comico composto da Gigi e Ross.

