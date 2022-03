La Vita in Diretta, Anastasia Kuzmina e i sospetti su Marina Osayannikova: "Tutto organizzato, ho molti dubbi..."

Francesco Fredella 17 marzo 2022 a

A La Vita in Diretta con Alberto Matano si parla ancora della guerra tra Russia e Ucraina. Nello studio di Rai 1 arriva Anastasia Kuzmina, ballerina ucraina di Ballando con le stelle. In questi ultimi giorni sta vivendo momenti di forte apprensione perché i suoi nonni sono ancora in Ucraina. Solo pochi giorni fa è arrivata la notizia della cronaca la giornalista russa Marina Ovsyannikova, che ha fatto irruzione durante il Tg russo con un cartello contro la guerra di Vladimir Putin. Per lei, eroina per gli occidentali, c'è stato un vero e proprio attacco da parte della Russia. Intanto, Anastasia Kuzmina va controcorrente. “Ho molti dubbi. Mi sembra una cosa organizzata”.

Insomma, Anastasia Kuzmina aveva rivelato l'ammirazione per il gesto della giornalista russa e poi ha cambiato idea. “Dubbi perché il tg russo va in onda in differita proprio per tagliare le cose che non vanno per cui mi sembra una cosa un po’ organizzata. Non so è una mia impressione. Lei ha parlato per otto anni per il Cremlino", dice ancora. Secondo la ballerina il gesto della giornalista non sarebbe autentico. Poi arriva l'annuncio abbastanza choc: la Kuzmina pensa ai suoi nonni, che sono lì in Ucraina sotto i bombardamenti russi.

“Sono senza parole per quanto è coraggioso il mio popolo. Anche se l’ho sempre saputo”, continua la ballerina nel corso del suo intervento della puntata di mercoledì 17 marzo. Solo pochi giorni fa, in un'intervista a La Stampa, aveva raccontato: “Fortunatamente tanti miei parenti sono in salvo. I miei nonni sono fatalisti, vogliono morire a casa loro. E neppure vanno nei bunker quando scatta l’allarme. Un ulteriore problema che ho fatto presente ad Alberto Matano durante La Vita in Diretta. Non dimentichiamo che la pandemia non è finita: in quei luoghi chiusi il Covid prolifera, tanti sono positivi".

