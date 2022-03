Non è l'Arena, Massimo Giletti ad Odessa: "Fare 60 anni sotto un allarme aereo, chi l'avrebbe amai detto"

20 marzo 2022 a

Massimo Giletti è in Ucraina per raccontare in prima persona la guerra e gli effetti dell'attacco della Russia. Il conduttore di Non è l'Arena, in onda la domenica su La7, ha trasmesso il programma dal centro di Odessa mentre in studio a Roma c'erano gli ospiti tra gli altri come il direttore di Libero Alessandro Sallusti e l'esponente di Leu Nicola Fratoianni. "Oggi c'è qualcosa di strano, abbiamo visto auto crivellate di colpi con feriti a bordo. Il fatto è insolito perché qui è ancora una zona tranquilla", dice Gilletti. Che ricorda di aver compiuto 60 anni proprio nella settimana che l'ha portato in Ucraina: "Fare 60 anni sotto un allarme aereo ad Odessa, chi l'avrebbe amai detto",

Giletti parla di pulmini carichi di feriti, mostra i cavalli di Frisia nelle strade della città. Giletti parla anche della caparbietà e dello spirito della resistenza ucraina sempre o più determinata a difendere il proprio Paese: "Chi sa se anche nell'esercito russo c'è questo spirito"; si chiede.

Giletti, anche per aggirare il problema dell'energia e quello del coprifuoco, ha individuato un rifugio della Croce rossa da dove andrà in onda Non è l'Arena. "Sono venuto qui perché credo che se vuoi parlare di guerra devi vedere" in prima persona, spiega il giornalista che ha poi mandato in onda delle immagini impressionanti, che hanno documentato il volto più drammatico sulla guerra.

Massimo Giletti ad Odessa - Clicca qui per guardare il video

