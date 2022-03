Ilary Blasi, le corna di Francesco Totti? Federica Panicucci: "Cosa c'è dietro", il sospetto 'sporco'

29 marzo 2022 a

Ilary Blasi sta riscuotendo ottimi ascolti con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che è appena iniziata ma ha già catturato il pubblico dei reality per le dinamiche interne che stanno emergendo. Con il ritorno sugli schermi di Canale 5, la showgirl si è lasciata alle spalle tutto il gossip che si era scatenato su di lei e Francesco Totti, dati in crisi matrimoniale da più testate scandalistiche e non solo.

L’argomento è stato sfiorato nella puntata di oggi, martedì 29 marzo, di Mattino Cinque News. Federica Panicucci e i suoi ospiti stavano parlando della crisi affrontata da Marco Melandri e sua moglie: il naufrago ha avuto una storia con un’altra donna, dopodiché è tornato dalla moglie. La quale secondo Patrizia Groppelli è da ammirare perché è riuscita a perdonare: “È una cosa che ti porti dietro tutta la vita, soprattutto se è stata una cosa mediatica come questa”. La Panicucci si è inserita per fare un paragone col gossip su Totti e la Blasi: “L’ultima cosa mediatica è stata proprio la loro. Ci sono poi i media che amplificano così tanto. Diventa poi complicato da gestire”.

Andrea Franco Alajmo ha però voluto fare una precisazione importante su Melandri e la moglie: “Non è proprio corretto parlare di tradimento. Loro due si sono separati, poi lui ha conosciuto un’altra ragazza e ha avuto una storia. Dopo circa un annetto è tornato insieme alla moglie”.

