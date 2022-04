Don Matteo, Flavio Insinna torna e Milena Miconi si infuria: "Trasformata in una str***za"

01 aprile 2022 a

Milena Miconi attacca ancora Don Matteo. L’attrice, che è stata protagonista della fiction Rai nella quarta e quinta stagione, è stata tagliata fuori dal cast della nuova edizione. Ed è furibonda. Gli autori hanno deciso infatti di far ritornare Flavio Insinna, Flavio Anceschi, ma non sua moglie Laura Respighi, a cui prestava appunto il volto la Miconi. Una scelta che ha fatto infuriare l'attrice, come lei stessa ha detto in diverse interviste.

Dopo la messa in onda della prima puntata di Don Matteo 13 – che è stata seguita da sei milioni di telespettatori – Milena Miconi si è sfogata sui suoi profili social. Peraltro, diversamente da quanto aveva rivelato alcune indiscrezioni, gli sceneggiatori della serie tv non hanno fatto morire il personaggio di Laura l'hanno fatta diventare una moglie che mette le corna al marito e abbandona la figlia quindicenne, Valentina.

"Moglie infedele e madre che abbandona la figlia. Ma chi ci crede che Laura abbia ripetutamente tradito il Capitano Anceschi, abbandonando una figlia di 15 anni?", ha tuonato su Instagram. "Che la gente possa credere nella redenzione è giusto, ma che si possa bere qualunque cosa perché tanto è finzione, no. Molto meglio farla morire la povera Laura piuttosto che disegnarla come il peggiore degli archetipi femminili".

