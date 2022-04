Oggi è un altro giorno, Angelo Branduardi e la confessione spinta: "Sono scappato per andare a p***", Bortone di sasso

04 aprile 2022 a

Angelo Branduardi ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di oggi 4 aprile ricorda che da bambino, in una Genova "poverissima ma felicissima" era molto attirato e incuriosito dalle prostitute che vedeva in alcuni quartieri della città mentre se ne stavano ore e ore in piedi agli angoli dei marciapiedi. Racconta anche che la mamma gli aveva spiegato più o meno chi fossero, ma un giorno lui scappò letteralmente di casa per raggiungerle: "Ero con loro, a chiedere cosa facessero. Da quel momento sono diventato la loro mascotte".

Poi il cantante parla anche della depressione: "Il consiglio è di cercare un bravo medico. Io ne sono uscito, sono vivo e vegeto". Branduardi ha quindi presentato in studio la sua autobiografia "Confessioni di un malandrino", che contiene tutta una serie di aneddoti sulla sua vita, da quando cominciò a suonare il violino a 5 anni a quando ha sentito il desiderio di esibirsi in pubblico ascoltando Domenico Modugno.

"La Fiera dell'Est", poi è stata la canzone degli anni Settanta entrata nel repertorio popolare italiano che lo ha reso celebre. Un successo inatteso perché il brano era il lato B di un altro singolo. I discografici gli dissero: "Avete in mano una bomba e non lo sapete".

