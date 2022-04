Lucia Menghini, è morta l'ex concorrente di Reazione a Catena. Liorni: "Sconvolti"

09 aprile 2022 a

Lutto senza precedenti per Reazione a Catena. Il programma di Rai 1 e il conduttore Marco Liorni piangono Lucia Menghini. La ragazza, di soli 31 anni, si è fatta conoscere al pubblico per aver partecipato nel vincente trio Le Pignolette. Lucia è morta in Giordania, durante una vacanza in un incidente stradale. Lucia, anestesista tirocinante all’ospedale di Spoleto, era con altre due ragazze originarie di Perugia, anche loro anestesiste tirocinanti, che sarebbero rimaste ferite durante il mortale incidente.

"Ciao Lucia - è stato il messaggio di Liorni -, riposa in pace. Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene".

Nota di cordoglio è arrivata anche dall'Usl Umbra 2, a firma del direttore Massimo De Fino. "Ho appreso con grande dolore la tragica notizia della scomparsa della nostra giovane professionista folignate Lucia Menghini. Una giovane vita spezzata che lascia sgomenti e senza parole. Vorrei unirmi al dolore dei colleghi della struttura complessa di Anestesia e rianimazione dell’ospedale di Spoleto, dove la giovane dottoressa prestava servizio ed esprimere profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e a quanti l’hanno conosciuta e apprezzata per le sue doti umane e professionali".

