Gaffe in diretta al tg, occhio al dettaglio a luci rosse: cosa spunta dietro l'inviato

11 aprile 2022 a

a

a

Imbarazzo a Telediario 1. Durante un collegamento del tg spagnolo dall'aeroporto di Palma de Maiorca, una ragazza alle spalle dell'inviato è stata ripresa con un fallo gonfiabile gigante. L’inviato era all’hub per parlare del grande numero di turisti che sta arrivando sull’isola, quando alle sue spalle sono spuntate due ragazze. Una di loro aveva l'accessorio a luci rosse. Il giornalista non si è accorto di nulla e ha proseguito come se non fosse successo niente. Eppure i telespettatori si sono scatenati e non hanno mancato di dire la loro.

"Oh mio Dio". Morte in diretta, il motociclista si schianta: la tv trasmette tutto per sbaglio | Video, immagini forti

"Chissà - si legge in uno dei tanti commenti - dove sono andate a far festa con il loro ingombrante amico", Le incursioni in diretta non sono una novità. Tante le gaffe che vedono protagonisti i giornalisti: alcuni si lasciano andare a battute pensando di non essere in onda, altri invece devono fare i conti con chi appare dietro di loro.

Per un'ora sullo schermo... questa roba a La vita in diretta: che imbarazzo per Alberto Matano | Guarda

Qualche mese fa, nell'edizione natalizia del Tg1, prima della chiusura è partito il Jingle di "Let it snow" mentre l’immagine dello studio ha sfumato verso la grafica a tema festivo. Poco prima che sparisse dal video, però, da dietro le telecamere è spuntato uno dei tecnici che è entrato in studio ballando. La scena è diventata in pochissimo tempo virale, strappando un sorriso a tutti.

Rai Sport, rovinosa bestemmia urlata in diretta: lunghi secondo di gelo, il video | Contenuti espliciti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.