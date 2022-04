Storie italiane, torna dall'Ucraina e ha un malore in diretta. Terrore dalla Daniele

25 aprile 2022 a

a

a

Paura in diretta a Storie italiane per Bruno, un signore romano che aveva chiesto aiuto ad Eleonora Daniele per far rientrare sua moglie, una donna ucraina di nome Svetlana, rimasta bloccata a Leopoli dopo l’inizio del conflitto. Oggi 25 aprile, nella trasmissione di Rai 1 i due si sono mostrati finalmente insieme e Bruno si commosso a tal punto che non riusciva più a respirare facendo spaventare la Daniele e il pubblico.

"Volano microfoni": indiscreto da La pupa e il secchione, rovinosa rissa tra Barbara D'Urso ed Elena Morali

Bruno peraltro mentre Svetlana era in Ucraina viveva in una cantina perché non trovava una casa. Ma ora è finito tutto bene. "Abbiamo una bellissima notizia” ha annunciato Eleonora, collegandosi con un assessore che ha garantito l’assegnazione di una casa a Bruno e Svetlana. "Non stare male proprio adesso. Portiamo dell’acqua a Bruno", ha detto la Daniele. "Guarda che questa è una bellissima notizia. L’assessore ha potuto trovarti una casa perché hai una situazione molto grave ma rientri in graduatoria".

"Putiniano, parac***o, fenomeno da baraccone". Giletti lo "accoglie" a insulti e Orsini reagisce così | Video

Quindi Bruno ha iniziato ad avere un attacco di asma. Eleonora si subito assicurata che stesse bene e lui stesso ha spiegato di aver usato l’apparecchio per la respirazione prima di entrare in studio. Quindi gli è stata portata dell'acqua e Bruno piano piano ha cominciato a respirare meglio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.