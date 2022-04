"Glielo dici a tua sorella..."., "Ma io...": cala il gelo in diretta in studio. Cosa è successo dalla Bortone

30 aprile 2022 a

Botta e risposta durissimo a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Durante una "lezione di dizione" va in scena il battibecco tra l'insegnante e l'ex cantante dei Gazosa, Jessica Morlacchi. Come mostrato dalla consueta rassegna degli strafalcioni tv, I nuovi Mostri di Striscia la Notizia, pronti via ed è subito scontro nel salotto della Bortone. Ad aprire le danze è proprio la Morlacchi che introducendo la lezione di Fioretta Mari esordisce con un "buon pomeriggio professoressa". Apriti cielo. L'insegnante reagisce male e di fatto va subito all'attacco davanti a una Bortone in imbarazzo: "Professoressa lo dici a soreta...". Cala subito il gelo in studio e la stessa Morlacchi ribatte: "Ma io...".

Non finisce di parlare e la professoressa ribatte: "Io non sono una professoressa, sono una maestra... Professoressa non esiste". A questo punto la Morlacchi, basita, prende fiato e ripete: "Buon pomeriggio maestra...". Ma non finisce qui. L'ex cantante dei Gazosa prova a continuare ma viene nuovamente interrotta. A questo punto la Mari la redarguisce anche sulla dizione: "Prendi fiato prima di parlare, prendi fiato per bene".

Insomma un battibecco, quello andato in onda a Oggi è un altro giorno, che ha messo in serio imbarazzo la Morlacchi e la stessa Bortone. La lezione di dizione per un attimo è passata in secondo piano per dare spazio a questo siparietto del tutto inaspettato. Di certo la Mari ci tiene di fatto a rivendicare il suo ruolo di "maestra". Peccato che redarguendo la Morlacchi si sia trasformata presto in una "maestrina"...

