Raimondo Vianello, "l'ultima volta che lo ho visto...": lacrime in tv della tata, aneddoto straziante

06 maggio 2022 a

a

a

Raimondo Vianello avrebbe compiuto 100 anni. E Serena Bortone, nella puntata del 6 maggio di Oggi è un altro giorno su Rai 1, lo omaggia con le testimonianze di tre protagonisti della storica sit com Casa Vianello: Barbara Snellenburg (che interpretava la vicina di casa Kate), Pierfilippo Siena (il regista) e Giorgia Trasselli (la mitica tata). "Ricordo ancora l’ultima volta che ho visto Raimondo", racconta la tata: "Avevo chiamato Sandra per sapere come stessero, perché avevo saputo che Raimondo era in ospedale. E le ho chiesto se potessi andare a trovarlo per un saluto".

A Potenza, la strada killer: una inquietante verità su questa spaventosa voragine | Video

In quel momento l'attore si trovava all'ospedale San Raffaele di Milano: "Quando entrai nella sua stanza era seduto con la sua vestaglia blu e con una persona che lo accudiva, un filippino credo", prosegue Giorgia Trasselli molto commossa. Dopo quell'icontro, l'attrice non ha visto più Raimondo. "Per me lui e Sandra erano tutto, erano una famiglia", proprio come nella sit com.

Detto Fatto, addio: "Ci tenevo a salutarvi...". Lo strazio di Caterina Balivo: lacrime in diretta tv

Vianello ha avuto una lunghissima carriera artistica. Particolarmente prolifici sono stati i sodalizi prima con Ugo Tognazzi, con il quale negli anni cinquanta ha girato diversi film e condotto il varietà Un due tre, e in seguito con la moglie Sandra Mondaini, con la quale dagli anni sessanta in poi ha realizzato molti varietà e diversi film, oltre a Casa Vianello, appunto, che è andata in onda dal 1988 al 2007.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.