Oggi è un altro giorno, Giorgia Soleri: "Spero di esserlo ma...", cosa sta succedendo con Damiano dei Maneskin?

"Io spero di essere di supporto per lui, ma lui è sempre stato molto consapevole del suo talento": Giorgia Soleri, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1, parla a cuore aperto del suo fidanzato Damiano David, frontman di una delle band più famose sia in Italia che all'estero, i Maneskin. "Ci auguro di rimanere sempre genuini ed ambiziosi. E ci auguro di essere sempre complici", ha detto l'attivista.

La giovane, poi, ha confessato che una canzone del gruppo, "Coraline", è dedicata proprio a lei: “Damiano l’ha scritta, registrata con un vocale e me l’ha mandata ed io ho capito subito che parlava di me perché c’è tanto di me in questa canzone". La storia con il cantante, però, non è stato l'unico argomento di discussione nel corso dell'intervista. La Soleri ha parlato anche della sua malattia, la vulvodinia: "Io ho iniziato a stare male a 16 anni e ho avuto la diagnosi a 24 anni. E’ iniziata come una cistite ed è andata sempre peggio. Ci sono voluti otto anni per una diagnosi".

Giorgia Soleri ha confessato che, oltre ai dolori, anche dal punto di vista psicologico è stata dura: “Io faccio fatica a credere al dolore, perché nessuno credeva a me”. La 26enne da tempo soffre di endometrosi e vulvodinia. Entrambe le malattie, però, non sono riconosciute dal Sistema Sanitario Nazionale e per questo la giovane sta portando avanti una proposta di legge in Parlamento per diminuire i tempi di diagnosi e soprattutto fare in modo che la malattia venga riconosciuta invalidante. Così da permettere a tutte coloro che non se lo possono permettere di avere le cure garantite dall'SSN.

