Natasha Stefanenko, "Tu sei russa...": la frase che la imbarazza, poi reagisce così

16 maggio 2022 a

a

a

Natasha Stefanenko da tantissimi anni vive in Italia, ma ha origini russe, è nata in Russia. E così ieri durante una lunga chiacchierata con Francesca Fialdini nel salotto di Da noi a Ruota libera, si è lasciata andare a un commento su quanto sta succedendo in Ucraina. Dopo aver parlato della carriera e della sua famiglia, la Stefanenko ha dovuto rispondere in modo preciso a una domanda della Fialdini. La conduttrice rivolgendosi a lei ha pronunciato questa fase: "Tu sei russa e...". Subito l'ha interrotta la Stefanenko che ha precisato immediatamente: "Beh io sono anche italiana...". La Fialdini però ha proseguito: "Tu sei una donna russa, cosa significa in questo momento?".

"Perché per te...". Fialdini, la gaffe con l'ospite sulla moglie: lui balbetta, poi cala il gelo in studio

La Stefanenko ha risposto così: 2Guarda per me è difficile parlarne, la guerra non va mai fatta, non si possono risolvere i problemi con la violenza". E ancora: "Io sono metà russa e metà ucraina, infatti il mio cognome finisce per ko che è tipico dei cognomi ucraini. Io ribadisco che la violenza non deve mai essere usata, ma voglio dire un'altra cosa".

Pechino Express, un reality vietato ai minori: "l'escort tra i concorrenti". Foto compromettenti, la voce corre

A questo punto la Stefanenko lancia un messaggio chiaro: "La Russia non è solo questo, la Russia è anche arte, storia, scienza e tanto altro". Insomma la showgirl e attrice ha voluto rivendicare le sue origini provando a staccare l'immagine della Russia da quella di Putin. Purtroppo negli ultimi mesi le due cose camminano di pari passo...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.