Barbara Palombelli, la confessione: "Lo ho sentito con le mie orecchie", il giorno che le ha stravolto la vita

19 maggio 2022 a

a

a

Tempo di confessioni per Barbara Palombelli, a cuore aperto nel corso de Lo sportello di Forum, la trasmissione in onda su Rete 4 nella puntata di oggi, giovedì 19 maggio. La conduttrice, introducendo il caso del giorno, ha usato una citazione di Santa Teresa di Calcutta: "Non accontentiamoci di dare solo del denaro, perché non è sufficiente. Vorrei che ci fossero più persone ad offrire le loro mani per servire e i loro cuori per amare", ha affermato.

"Motivi personali". Barbara Palombelli sostituita a Stasera Italia: le voci dietro l'assenza

Una citazione apparsa sul maxi-schermo in studio. Dunque, la Palombelli ha ammesso, visibilmente emozionata: "Ho avuto una gran fortuna, quella di sentire con le mie orecchie questa frase". Già, perché conobbe personalmente, faccia a faccia, Madre Teresa prima che lasciasse questo mondo.

"Che non si creda allo spettacolo di questa guerra...": Maglie, la teoria sul conflitto in Ucraina

In passato, la Palombelli ha più volte parlato di quell'incontro, toccante e decisivo. Per esempio, disse che quell'incontro le cambiò la vita. E ancora, sui figli che ha adottato, la Palombelli aveva raccontato: "Diversi eventi hanno indotto me e mio marito a pensare ad un incontro voluto da qualcuno di più grande. Poco tempo prima dell’adozione avevamo incontrato Madre Teresa e le avevamo detto che avremmo voluto adottare un bambino... lei ci ha risposto i bambini, e alla fine abbiamo preso due sorelle". Quando la Palombelli e Madre Teresa si incontrarono, quest'ultima stava già male.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.