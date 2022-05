Le Iene, Antonella Elia e il dramma sessuale: "Orgasmo? Non parliamone, perché..."

20 maggio 2022 a

Sesso almeno quattro volte alla settimana come nell'accordo prematrimoniale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck? A Le Iene, su Italia uno, rispondono alle domande piccanti di Stefano Corti quattro coppie famose. Nell'ultima puntata del programma i protagonisti sono Antonella Elia e il compagno Pietro, Marcell Jacobs e la futura moglie Nicole, Raffaella Fico e il suo Piero e infine Nuzzo e Di Biase.

"Stiamo insieme da tre anni", spiega Antonella Elia, la quale però confessa il suo dramma sessuale, in quanto a orgasmi "è che semplicemente non ce li ho. Sono rarissimi Pietro, non tocchiamo questo tasto". E ancora, dice rivolta al suo compagno, l'attore e doppiatore Pietro Delle Piane: "Una volta ogni tre mesi, non tocchiamo questo tasto".

Tra le altre rivelazioni intime di Antonella e Pietro, il posto più strano dove hanno fatto l'amore, che è stato "uno scoglio" mentre la durata media di un loro rapporto è di "circa un'ora". Per la posizione, la Elia vuole stare sdraiata e bella comoda.

Molto passionali invece Raffaella Fico e Piero Neri che hanno una loro posizione preferita che chiamano "del cammello", ma non aggiungono ulteriori dettagli. E' evidentemente un loro segreto. Mentre confessano di aver fatto l'amore una volta, nel bagno dello studio del dentista. "Ma era una sveltina...".

