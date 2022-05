Annalisa Chirico contro Zelensky: "Dice grandi stupidate, cosa toccherà all'Italia"

25 maggio 2022 a

Nell'ultima puntata di Agorà, andata in onda questa mattina, mercoledì 25 maggio su Rai Tre, la giornalista nonché opinionista televisiva Annalisa Chirico si è espressa contro il Presidente dell'Ucraina Volodimir Zelensky.

Secondo la giornalista questo conflitto, con il grano bloccato nei porti ucraini, rischia di generare instabilità anche nel Nord Africa e quindi anche in Italia. Il grande tema dei flussi migratori nel momento in cui i paesi del Magreb rischiano la fame, come ha affermato la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura), rischierebbero di generare una situazione drammatica. "I migranti non arriverebbero a New York, non arriverebbero da nessun altra parte. Verrebbero del Sud Italia" ha affermato la Chirico.





Ai microfoni di Rai Tre la giornalista ha spiegato che l'Italia starebbe vivendo un grande momento di instabilità e di rischio, soprattutto se si considera che negli ultimi anni Russia e Cina hanno acquisito in Africa e Nord Africa terreni. "Qui c'è una battaglia delle propagande contrapposte. È chiaro che Zelensky porta avanti i suoi cavalli di battaglia. Possiamo pensare che talvolta dica anche delle grandi stupidate". La giornalista si riferisce alla frase pronunciata dal presidente ucraino: "A morte fino all'ultimo ucraino" che non rispecchia minimamente il messaggio di umanità e solidarietà internazionale.

