Striscia la notizia, Michelle Hunziker fuori controllo: "Me ne fot***o", una scena imbarazzante

Fuoco amico a Striscia la notizia. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, nella classica e temutissima classifica dei "Nuovi mostri", con il meglio del peggio della settimana televisiva italiana inserisce, direttamente al terzo posto... Striscia. Per la precisione, Michelle Hunziker e la sua imitazione in salsa sicula dell'inviata Stefania Petyx.

Striscia la Notizia, ricordate l'infermiera sexy? Ecco com'è e cosa fa oggi, incredibile | Guarda

Stesso impermeabile giallo, stesso bassotto (finto, però) e cadenza dialettale ancora più accentuata. "Si veste di giallo ma ne combina di tutti i colori", introduce il filmato Gerry Scotti. "Vedo una persona che non segue la norma, è da condannare in maniera netta", è l'accusa di Michelle/Petyx. "Cosa fa? Racket, estorsione? Riciclaggio?", chiede Scotti allarmato. "Peggio, lo vuole conoscere? Lo faccio entrare? In collegamento ecco arrivare un compare, in coppola, camicia e gilet.



"Io me ne fot***o". Michelle Hunziker e Gerry Scotti tra i "Nuovi mostri": guarda il video di Striscia la notizia



"Lei la rispetta la norma?", gli chiede la Hunziker. "Io me ne fot***o della norma!", è la risposta sprezzante del signore. "E che cosa ci metti la dentro la norma?", e qualcosa iniziamo a intuirla. "La panna, con la mostarda". E via alle mazzate, con la finta Petyx che colpisce il malcapitato col cagnolino impagliato. "Ma è una scena imbarazzante...", la chiude Gerry. E la classifica conferma.

"Barba e sopracciglia, due gemelli". Striscia la Notizia trova il sosia di Giarrusso: è proprio lui, da non credere | Guarda

