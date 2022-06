Diletta Leotta, foto mozzafiato: lo scatto più caldo dell'estate

26 giugno 2022 a

Diletta Leotta si rilassa al mare. Costume bikini mozzafiato e forme in bella vista mentre prende il sole nella sua Sicilia. La conduttrice di Dazn ha infatti scelto Panarea come meta per le sue vacanze e così si è lasciata andare a qualche scatto per i suoi fan. Nello scatto che ha fatto rapidamente il giro del web, la Leotta è apparsa in costume sdraiata su una tavola da surf nelle acque cristalline di una delle isole minori della Sicilia. Dopo una stagione lunghissima e in attesa dell'apertura del nuovo campionato, la Leotta si lascia andare al totale relax. Ma di certo non è l'unica vip in vacanza in questo momento. Laura Chiatti ad esempio ha inaugurato la sua estate a Dubai, meta scelta da tantissime star. La bella attrice si è mostrata acqua e sapone, mentre si gode le giornate insieme alla sua famiglia al completo, tra le dune sabbiose e le spiagge dorate con acque cristalline. Anche la sua metà, Marco Bocci ha condiviso qualche scatto di famiglia, pubblicando una serie di foto in piscina con Pablo, il suo secondogenito. Tra un tuffo e un altro, l'attore ha pubblicato anche tantissime storie, con le quali ha mostrato il sole e il mare di Dubai. Insomma per i vip l'estate è già cominciata e di certo sui social arriverà presto un'altra raffica di selfie dalle località più belle del Mediterraneo e non solo...

