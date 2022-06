Mediaset, Simona Branchetti insultata in diretta: "Ca*** ridi?", gelo in tv

27 giugno 2022 a

Sapido imprevisto a Morning News, il contenitore mattutino di Canale 5 condotto dalla brava Simona Branchetti. Nello stazio spazio occupato fino a pochi giorni fa da Mattino 5, un ospite in collegamento da Napoli monta su tutte le furie quando il suo sfogo contro i politici viene stroncato sul più bello. E a farne le spese, suo malgrado, è proprio la Branchetti presa a insulti.

Si parla di reddito di cittadinanza e l'uomo, il signor Lino, è uno dei percettori dell'assegno sociale fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle per aiutare da un lato i disoccupati ad arrivare alla fine del mese e dall'altro per tentare di reinserirli nel mondo del lavoro. L'ospite di Morning News si lamenta di non aver avuto tra le mani uno straccio di offerta. "In Italia paghiamo tante tasse, forse questo...", azzarda la Branchetti, ipotizzando che uno sgravio fiscale agli imprenditori potrebbe sbloccare lo stallo





Lino però non colle la palla al balzo e anzi strappa il microfono all'inviato di Canale 5 arrivato in casa sua e inizia a urlare: "Voi pagate tanti vitalizi! Voi pagate tanti vitalizi da quarant’anni. Qua chi deve lavorare 12 ore al giorno...". La colpa, insomma, sarebbe sempre della politica "scroccona". "Lasciamo stare i vitalizi, Lino, adesso. Lasciamo stare i vitalizi…", lo stoppa la Branchetti, mentre l'inviato trattiene fisicamente l'ospite con una mano sulla spalla.

Niente da fare, perché il signore esplode e mentre in studio a Canale 5 la conduttrice e i suoi ospiti sorridono per lo sfogo imprevisto, lui la travolge: "Che c***o c’hai da ridere, che ca***o c’hai da ridere. Che ca*** c’hai da ridere, me lo devi dire…". ripete nell'imbarazzo generale, come sottolinea anche Roberto Mallò, giornalista del sito specializzato Davidemaggio.it che ha rilanciato il video. E il direttore di Libero Pietro Senaldi, in collegamento, chiude il caso con una battuta: "E' molto nervoso il signor Lino, io non l'assumerei a prescindere dalle sue capacità professionali".

