Bianca Berlinguer mette Fabio Fazio ko: il clamoroso caso che agita la Rai

Sorpresa, Bianca Berlinguer e il suo CartaBianca sono i preferiti dal pubblico Rai per l'anno 2021. Il verdetto del report Qualitel, pubblicato dal sito Davidemaggio.it, è inequivocabile. Premessa: trattasi di "sondaggio di gradimento" interno che la Direzione Marketing Rai ha condotto tra i telespettatori. Il campione è abbastanza corposo, visto che si tratta di 337.472 interviste "miste" (cioè tramite meter, app, e web) su 23.809 individui, come sempre in questi casi rappresentativi dell'intera popolazione residente in Italia.

L'indice di gradimento complessivo dei canali di viale Mazzini è in leggero aumento al 7,9%, e rete più apprezzata è Rai3, con un 8 pieno. E la palma di trasmissione di informazione più apprezzata dai telespettatori è tutta una questione interna alla (ex) TeleKabul. CartaBianca, come detto, la spunta sia pur di poco su Fabio Fazio: 7,9 contro Che tempo che fa fermo al 7,8 (che sale a 7,9 nella sua versione "leggera", Il tavolo. Leggermente indietro Porta a Porta (7,7), più giù un programma ibrido come I Fatti Vostri (7,4).

In realtà, le trasmissioni che più hanno convinto i telespettatori della tv pubblica sono stati speciali come Sopravvissute (8,6), Sergio Marchionne (8,5) e Che Tempo che Fa ricorda Franco Battiato (8,4), tutte su Rai 3, Con il Cuore-Nel nome di Francesco (8,2) (su Rai 1), Protestantesimo (8,2), Detectives-Casi Risolti e Irrisolti (8,1) e Anni 20 Notte (8), su Rai 2. La grande curiosità sarà però osservare, tra un anno, se questi mesi di informazione "bellica" avranno cambiato o meno la percezione di chi guarda da casa. Se, cioè, avranno la meglio i toni polemici e in controtendenza di CartaBianca (reduce dalla stagione più turbolenta di sempre perché considerata troppo schierata su posizioni filo-russe o quelli ecumenici e rigorosamente filo-governativi di "Abatino" Fazio. Lui sì, invece, assolutamente intoccabile.

