Morning News, Simona Branchetti in imbarazzo: "Oddio, lasciamoli dove stanno..."

25 luglio 2022 a

a

a

Anziani vittime di truffe: questo uno degli argomenti toccati da Simona Branchetti nel corso del suo Morning News su Canale 5. La conduttrice prima ne ha parlato con i suoi opinionisti, poi ha dato la linea al suo inviato, che ha chiesto alle persone in una spiaggia a Salivoli, quartiere di Piombino, di esprimere la propria opinione. Ed è stato proprio uno di loro, il signor Gennaro di 88 anni, a spiazzare la giornalista.

Azzannata dal cinghiale in spiaggia a Genova: sconcerto su Canale 5 | Video

L'88enne infatti ha dichiarato che si difenderebbe in tutti i modi dalle truffe, pure usando le cattive: "Non sono mai stato truffato. Se dovesse capitare? Anni fa avevo tre, quattro fucili in casa…”. Un'uscita infelice che ha messo in imbarazzo la Branchetti in studio. La sua risposta, comunque, non si è fatta attendere: "Oddio…Magari li lasciamo dove stanno, rinchiusi dove stanno, perché non mi sembra proprio una buona soluzione”.

"Un insulto agli italiani": Simona Branchetti asfalta Pregalisco, scintille su Canale 5

Anche l'inviato ha provato a stemperare il clima: "Cerchiamo invece una soluzione tranquilla…”. Il signor Gennaro, però, ha spiegato che in caso di truffa la sua reazione sarebbe dura: "Sono molto furbi quelli. Io devo esserlo di più". A quel punto la conduttrice gli ha fatto i complimenti per la sua lucidità: "Abbiamo la fortuna di avere degli anziani ancora decisamente lucidi. Non sempre, non tutti purtroppo hanno la forza di reagire con tempestività”.