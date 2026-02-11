WhatsApp, la truffa della ballerina: come ti rubano l'identità

Truffa della ballerina: questo l'ultimo raggiro che circola su Whatsapp. In cosa consiste? Si riceve un messaggio da parte di un amico che invita a votare per una giovane o una bambina che sta partecipando a un concorso di danza. Si tratta, tecnicamente, di "smishing", un sistema che sfrutta la fiducia nei confronti di familiari o conoscenti per rubare il controllo degli account e propagarsi come un virus sul telefono, andando a carpire dati sensibili. Già migliaia le segnalazioni da parte di tutta Italia, come ha fatto sapere Adiconsum.
Il rischio di cadere nella trappola è alto dal momento che il messaggio arriva da un contatto già salvato in rubrica e contiene la foto di una giovane ragazza vestita da ballerina. “Ciao! Puoi votare per Federica (o altri nomi)? È la figlia di una mia amica / la nipote di… Sta partecipando a un concorso di danza e con il tuo voto può vincere una borsa di studio per un anno di corsi gratuiti. Non costa niente, basta un click qui: [link]”: questo uno dei messaggi segnalati dagli utenti in queste settimane.
La truffa dell'autovelox: come ti svuotano il conto correnteUna nuova ondata di phishing sta colpendo le caselle email di migliaia di italiani, con un messaggio che imita in modo s...
Il collegamento, poi, rimanda a una pagina che imita l’aspetto di una piattaforma ufficiale e che richiede l’inserimento del proprio numero di telefono e di un codice ricevuto via sms. Inserendo questi dati, i truffatori ottengono il controllo dell’account WhatsApp della vittima. In pochi minuti si perde l’accesso al proprio profilo sull'app e i truffatori iniziano a inviare lo stesso messaggio della ballerina a tutti i contatti della vittima. In alcuni casi i criminali hanno contattato anche i familiari e gli amici della vittima chiedendo denaro o fingendo urgenze.
La polizia postale, quindi, ha spiegato cosa fare per non cadere nella trappola: non aprire link ricevuti via WhatsApp, anche se provengono da contatti noti, quando richiedono voti, verifiche o accessi a siti sconosciuti; non inserire il proprio numero di telefono né codici ricevuti via sms su pagine che non appartengono a servizi riconosciuti; se WhatsApp si disconnette improvvisamente o compare un avviso di cambio numero/dispositivo, non confermare e procedere subito con il recupero dell’account; informare immediatamente familiari e amici nel caso si sospetti una compromissione; attivare l’autenticazione a due fattori per rendere più difficile la sottrazione dell’account; segnalare il caso al Commissariato di PS Online e seguire le procedure ufficiali per il ripristino dell’account.