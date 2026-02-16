Conto corrente, la videochiamata con cui ti rubano tutto: allarme in Italia

Sta prendendo piede anche in particolare in provincia di Salerno una nuova truffa che passa attraverso una videochiamata e può svuotare il conto corrente in pochi minuti. Un raggiro sofisticato su cui sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Salerno, impegnati a informare e tutelare i cittadini.
Il meccanismo inizia con un sms apparentemente inviato dalla banca: nel testo si segnala un presunto mancato pagamento e si invita a contattare con urgenza un numero indicato. In realtà quel recapito è riconducibile ai truffatori. Dall’altra parte del telefono risponde un complice che alimenta l’allarme e prepara il terreno alla fase successiva.
Poco dopo arriva una videochiamata su WhatsApp. Sullo schermo compare un sedicente appartenente alle forze dell’ordine, con un profilo che riporta l’emblema istituzionale dell’Arma dei Carabinieri per rendere tutto più credibile. Il falso militare parla di presunte anomalie sul conto corrente e di indagini in corso.
Quasi in contemporanea, la vittima riceve anche una e-mail da un indirizzo che richiama l’istituzione, completa di riferimenti a un fantomatico reparto investigativo e di una falsa firma "Arma dei Carabinieri". Il fine è convincere il cittadino a trasferire i propri risparmi su un conto fornito dai malviventi, con il pretesto di "mettere al sicuro" il denaro.
Un copione studiato nei minimi dettagli, che sfrutta strumenti di uso quotidiano e la fiducia nelle istituzioni. L’Arma ricorda che nessun appartenente alle Forze dell’Ordine chiede denaro o bonifici. In caso di dubbi è fondamentale interrompere ogni contatto e chiamare immediatamente il 112.