Luisa Corna bloccata a Dubai, il suo dramma: "Bombe sopra le nostre teste"

C'è anche Luisa Corna tra gli italiani bloccati a Dubai, sorpresi dalla offensiva militare di Usa e Israele contro l'Iran. La guerra scatenata sabato ha portato alla chiusura degli spazi aerei dei Paesi del Golfo, a loro volta coinvolti dalla rappresaglia di Teheran.

Mentre il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha annunciato ieri di essere di ritorno in patria con volo militare e il titolare degli Esteri Antonio Tajani ha creato una task force per portare in Italia i nostri connazionali, sui social la cantante e showgirl bresciana ha condiviso un video spiegando la sua situazione.

Come riporta Il Tirreno, la 60enne è negli Emirati Arabi, ospite al Gala della Canzone italiana, ispirato alla tradizione del festival di Sanremo. Il 26 febbraio la serata di gala, a cura, fra gli altri, dell'Istituto italiano di Cultura di Abu Dhabi. Sarebbe dovuta ripartire sabato alla volta dell'Italia ma il suo aereo non è decollato.

"Sabato siamo stati per ore in aeroporto, poi con un pullman ci hanno portati in un albergo ma dopo altrettante ore di attesa abbiamo scoperto che l'albergo era esaurito", racconta Corna da Dubai. Per motivi di sicurezza, Corna cambia alloggio: la camera che aveva guardava l'hotel simbolo della città, il Burj Al Arab, su cui sono piovuti detriti di droni intercettati, causando un incendio. "Fortunatamente gli organizzatori dell'evento per cui sono venuta a cantare hanno preferito ospitarci a casa per non lasciarci da soli in hotel - aggiunge -. In serata abbiamo sentito diversi attacchi sopra le nostre teste e anche il suono di vari aerei militari. I nostri telefoni suonano spesso allertandoci di non uscire e di stare al riparo. C'è un clima di grande tensione e di insicurezza. E' una sensazione bruttissima. Difficile dormire. Attendiamo notizie". "Hanno bombardato tutta notte - ha aggiunto -. Non abbiamo nessuna novità".