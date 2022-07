Morning News, "quattro fucili in casa...": l'anziano terrorizza l'inviato della Branchetti

Claudio Brigliadori 26 luglio 2022 a

Stanno rischiando di diventare un genere televisivo a sé le interviste dalla spiaggia di Morning News, il contenitore mattutino di Canale 5. Dopo la signora azzannata da un cinghiale sul bagnasciuga di Genova all'ora dell'aperitivo nel terrore generale, Simona Branchetti spedisce il povero inviato (sempre lui) a Salivoli, sul lungomare di Piombino. Insieme al giornalista c'è un simpatico pensionato di 88 anni, il signor Gennaro.

Uno dei temi affrontati nel corso della puntata è quello delle truffe ai danni di anziani, storicamente più frequenti nei mesi estivi anche a causa dell'isolamento delle vittime. L'arzillo e insospettabile vecchietto però spiazza tutti, rivelandosi una versione un po' più panciuta e ancor più incazzosa di Clint Eastwood. Un giustiziere della notte al sapor di cacciucco. «Non sono mai stato truffato - premette con la stessa impassibile e raggelante mimica facciale di Charles Bronson -. Se dovesse capitare? Anni fa avevo tre, quattro fucili in casa...».

Così, di botto: roba da meritare una tessera a vita della National Rifle Association e la cittadinanza onoraria in una qualsiasi contea del Texas. La Branchetti sgrana gli occhi e prova a rifugiarsi subito in corner con riflesso panteresco: «Oddio... Magari li lasciamo dove stanno, rinchiusi dove stanno, perché non mi sembra proprio una buona soluzione». Le regge bordone l'inviato: «Cerchiamo invece una soluzione tranquilla...». Ma il signor Gennaro non vuole sentire ragioni: «Sono molto furbi quelli. Io devo esserlo di più». Alla conduttrice non resta che alzare le mani, in segno di resa (dialettica, per fortuna): «Abbiamo la fortuna di avere degli anziani ancora decisamente lucidi. Non sempre, non tutti purtroppo hanno la forza di reagire con tempestività».