Antonella Clerici, la rivelazione: "Un dolore forte, spezzata in due"

"È stato un dolore fortissimo. Come se mi avessero spezzato in due”: Antonella Clerici ha parlato della morte di uno dei suoi amati cani, Oliver, un labrador che ha vissuto con lei per ben 15 anni. Intervistata da La Stampa, la conduttrice ha spiegato che quel cucciolo è arrivato nella sua casa quando lei aveva 40 anni e che l'ha accompagnata in un momento non proprio facile della sua vita.

Proprio per il grande amore che prova per gli animali, la Clerici ha rivelato di soffrire parecchio di fronte alle notizie sugli abbandoni continui, soprattutto in estate: “Penso sia una vergogna. Non riesco nemmeno a guardare la scena di persone che legano un cane al palo e se ne vanno mentre lui le guarda”.

La conduttrice, poi, ha parlato anche dei suoi progetti lavorativi. Dopo le ultime settimane di vacanza Antonella Clerici riparte a settembre con È sempre mezzogiorno che terrà compagnia al pubblico di Rai 1 durante la tarda mattinata, tra ricette e buonumore. Poi sarà la volta della nuova edizione di The Voice Senior, mentre in queste settimane stanno andando in onda le repliche. Grande attesa per questo programma, che verrà trasmesso come sempre nella prima serata di Rai 1.