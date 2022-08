Un posto al sole, gravissimo lutto: è morta Carmen Scivittaro

15 agosto 2022 a

Un gravissimo lutto ha colpito la popolare fiction di "Un posto al sole". Si è spenta a soli 77 anni Carmen Scivittaro, la "Teresa" della soap di Rai Tre. Da qualche tempo si era allontanata dal set e lo aveva fatto per alcuni prblemi di salute del fratello.

Poi è toccato a lei, ma non ce l'ha fatta. Tutto il cast è sotto choc. Alberto Rossi sui social ha dato così la notizia: "Ora sarà tutto veramente diverso, tutto...". Parole che spiegano bene quanto sia grande la commozione e il dolore dentro la grande famiglia di "Un posto al sole".

E a colpire i tanti fan della fiction sono state le parole di "Michele", l'attore ha voluto dedicare un altro post alla sua "amica Carmen": "Purtroppo è successo l’inevitabile. È una notizia che non avremmo mai voluto avere. Sapevate che Carmen non era con noi da parecchio tempo, per motivi prima di salute del fratello, poi di salute suoi. Era da un po’ che non la sentivamo, perché non voleva che la contattassimo. È arrivata questa notizia. Venticinque anni insieme. Era una grande artista, una grande professionista. Niente, è così". L'attrice aveva interrotto i rapporti per dedicarsi alla sua battaglia contro la malattia. Ma purtroppo non è riuscita a vincere la guerra, se n'è andata a 77 anni.