L'aria che tira, Myrta Merlino e la drammatica telefonata in diretta. "Fuoco sul tetto di casa mia"

"C'è un'intera montagna, qui davanti ai miei occhi, completamente carbonizzata": Myrta Merlino si è collegata telefonicamente con L'Aria che tira da Pantelleria, dove era in vacanza e dove ieri sera è scoppiato un terribile incendio. "Tutti noi abbiamo avuto una notte di inferno, abbiamo temuto per la nostra sopravvivenza e per le case, però questo è niente rispetto al danno che poi rimane a un'isola come Pantelleria. Sono qui con la Protezione Civile siciliana per vedere i luoghi bruciati, una cosa folle, delle persone senza scrupoli hanno messo a rischio il nostro Paese, per rimettere in piedi queste bellezze ci vorranno decenni".

"Intorno alle 20 c'è stato anche un problema di sottovalutazione della portata degli incendi - è intervenuto il conduttore, Francesco Magnani -. Mancavano le comunicazioni, avete dovuto prendere voi l'iniziativa per mettervi al sicuro". "Abbiamo chiamato il mondo - ha spiegato la giornalista - ma ci sono tante zone senza linea, quindi anche parlare con gli operatori era complicatissimo. Noi abbiamo visto un piccolo incendio sulla collina sopra casa nostra, dopo meno di 10 minuti l'intera collina era andata a fuoco".

Myrta Merlino in collegamento telefonico da Pantelleria, il video

Secondo la Merlino, inoltre, l'incendio sarebbe stato appiccato a un'ora strategica per le condizioni climatiche dell'isola: "Il rogo, se è doloso come crediamo, è stato acceso a un orario "perfetto", visto che a quell'ora candair ed elicotteri non partono più. Io devo dire grazie alla Protezione civile che era qui, hanno veramente rischiato la vita. Casa nostra è stata lambita dalle fiamme". E infine: "I canadair stanno ancora portando acqua, per fortuna non ci sono vittime e feriti, rimane un'isola devastata".