Gianni Agnelli, rivelazione bomba di Mara Venier: "Suo nipote..."

Un ciclone, un fiume in piena, Mara Venier nell'intervista concessa al Corriere della Sera di oggi, domenica 4 settembre, giorno in cui torna in onda su Rai 1 con la sua Domenica In. Al timone per la 14esima edizione, un record: una in più di Pippo Baudo.

E nell'intervista, zia Mara parla di sé, del suo privato. Rivela di un amore violento, di un uomo che ha tentato di ucciderla e che la picchiava: non ne fa il nome, spiega che oggi quell'uomo non c'è più e spiega di averlo perdonato.

Interessante la risposta alla domanda: chi è stato il suo primo amore? "Il primo fu solo un corteggiatore - rivela la Venier -: il principe Sebastien von Furstenberg, il nipote di Gianni Agnelli, figlio di sua sorella Clara. Veniva a prendermi su una Balilla Coppa d’Oro al palazzo dei ferrovieri di Mestre: un enorme cubo da sessanta famiglie per lato. Lui le svegliava tutte facendo tu-tu con il clacson. Oppure telefonava a casa di notte. Una volta rispose mio padre". E cosa disse il papà a Von Furstenberg? "Principe, ma vai in mona!", rivela una vulcanica Venier.