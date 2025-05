Fiorello, "ci dobbiamo sbrigare!": l'appello alla Rai

Fiorello, dopo la sorpresa della prima è ormai cosa nota, è tornato in onda su Rai Radio 2 con un nuovo programma dal titolo curioso: La Pennicanza. Il tutto insieme all'ormai inseparabile Fabrizio Biggio. Il format va in onda ogni giorno alle 13.45 e ha già catturato l’attenzione degli ascoltatori. Ma per il poliedrico showman, la radio è solo l’inizio: il pensiero corre ancora alla tv, in particolare a un progetto che potrebbe rivoluzionare il weekend del piccolo schermo.

Nel corso di una recente diretta su Instagram, Fiorello ha infatti rivelato: "Avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia. La domenica si possono fare belle cose, hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai il grande spettacolo. La domenica quasi quasi mi piacerebbe". Parole che hanno subito catturato l'attenzione dei fan e che, soprattutto, potenzialmente potrebbero spalancare le porte a un progetto televisivo semplicemente clamoroso.

Già, perché Mara Venier prima o poi "abdicherà". Aveva assicurato che quella in corso sarebbe stata la sua ultima annata alla conduzione di Domenica In, salvo ritrattare poco dopo, un format che ormai si ripete da anni. Tant'è, staremo a vedere.