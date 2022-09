Giorgia Meloni, Floris e la domanda choc: "Cosa dirà a Sanna Marin?"

10 settembre 2022 a

Giovanni Floris getta la maschera e mette nel mirino Giorgia Meloni. Nel corso dell'ultima puntata di Otto e Mezzo, il conduttore di Di Martedì ha criticato in modo aspro la leader di Fratelli d'Italia. Nel salotto di Lilli Gruber si scatena ancora una volta quell'acredine anti-Meloni a cui siamo abituati da settimane. E così Floris affonda il colpo: "Ha detto tante fesserie in passato che dovrà digerire prima di andare al potere.

Cosa dirà la Meloni alla premier finlandese, figlia di due madri?". Ma non finisce qui. Al centro degli attacchi di Floris c'è anche la polemica per la puntata di Peppa Pig in cui ci sarebbero due mamme, un episodio che ha fatto parecchio discutere e su cui è stato chiesto lo stop alla Rai nella programmazione: "Giorgia Meloni non potrà che fare quello che ha fatto Draghi se non vuole mettere nei guai l'Italia, quindi la butterà sui temi d'identità. Cercherà di soddisfare il proprio elettorato su queste questioni. E questo apre un problema d'identità illiberale".

Insomma un vero e proprio processo contro la Meloni. Infine ha aggiunto: "Quando un partito passa velocemente dal 4% al 25 o 26 per cento, ci si porta dietro gente che va bene solo per il 4%. Probabilmente quando la Meloni questa mattina ha sentito uno dei suoi chiedere di non mandare in onda Peppa Pig avrà pensato: ma con tutti i problemi che c'ho io, davvero parliamo di Peppa Pig?".