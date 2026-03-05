Libero logo
Scherzi a Parte, ripartenza col botto: ecco cosa c'è dietro

di Klaus Davigiovedì 5 marzo 2026
1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Scherzi a parte / Canale 5)
Siamo in piena tv vintage apparentemente, basti pensare alla riproposizione dello spot della Sip con Massimo Lopez, ma la ripartenza di Scherzi a parte è stata accolta con favore dalla platea di Canale 5 tanto da aggiudicarsi il prime time di lunedì con 3,6 milioni di spettatori e il 26% di share. 

Complice il momento plumbeo che stiamo attraversando è fisiologico che tanta gente nella tv serale cerchi leggerezza e svago. E questo propone lo storico format Mediaset, giunto ormai alla 17esima edizione, la prima condotta da Max Giusti. Mantenuti i capisaldi, ovvero gli scherzi ai vip di turno; in più Giusti inserisce alcune sue imitazioni che ben si amalgamano nel programma. 

Picchi vicini al 30% per un Gilles Rocca pronto ad alzare le mani sui colpevoli del suo scherzo e per Paolo Conticini rimasto bloccato per due ore tra due porte. Bene la fruizione dai nuovi device tecnologici con 25mila utenti connessi.

scherzi a parte
canale 5
max giusti

