Jannik Sinner, la dolorosa confessione: "Quello a cui ho pensato troppo"

Jannik Sinner si è confidato prima di Indian Wells. "Sicuramente un torneo molto speciale in primis perché è il primo 1000 dell’anno e poi pensando al 2025 quando non ho potuto giocare - ha detto -. Siamo in un posto che è molto bello e ci sono i campi qua dietro, ci sono le montagne. È molto difficile giocare a tennis qua perché può essere tanto vento a volte, giochiamo ovviamente tanto a tennis, ma a volte una scapattina al golf e c’è e quindi niente, no? Sono molto contento, mi sento di nuovo in forma e ci siamo allenati veramente tanto in quest’ultima settimana e mezza. Tante ore in campo, tanta palestra, quindi mi sento di nuovo bene e ovviamente speriamo un buon torneo".

Subito dopo si è lasciato andare a una piccola confessione su Doha. "Forse in quel torneo ho rallentato un po’ troppo il mio gioco pensando un po’ troppo alle variazioni che comunque può succedere - ha confessato -, ma adesso qua stiamo provando a spingere un pochettino di più di nuovo. Sono in un buon stato mentale per far bene, sono molto tranquillo perché comunque abbiamo fatto tanto lavoro".