È la destra che tutela di più il ruolo della donna

«Quella per una società meritocratica è una battaglia che dobbiamo ancora vincere e non potremo farlo fin quando saremo costretti a credere che le donne abbiano bisogno di quote o di meccanismi di favore». Così Giorgia Meloni all’evento organizzato per celebrare gli 80 anni del voto alle donne. Una posizione chiara, che la premier ha riportato alla ribalta nel suo intervento, ma che a destra circola dai primi anni Novanta. Tra l’altro val la pena di notare, en passant, che al femminismo arrabbiato di questi ultimi anni il discorso quote non interessa più. Le transfemministe che animano le piazzate anti-patriarcato sono piuttosto fedeli al programma rivoluzionario di Susan Sontag (enunciato negli anni Settanta) secondo il quale alle donne non deve interessare una prospettiva riformista bensì «un’etica sessuale liberatoria che contesta il primato dell’eterosessualità genitale».

L’obiettivo dunque non è salvaguardare le differenze e pertanto promuovere le donne in quanto donne ma lavorare per lo scardinamento dei due sessi, con tanti saluti alle battaglie contro le discriminazioni che svantaggiano il mondo femminile. Questa bandiera è stata deposta dal femminismo radicale, non appartiene più alla sua dialettica, e può ben essere impugnata dalle donne di destra, unendola a un discorso sulle quote che è tutt’altro che acquisito nella sensibilità corrente, lasciando alle neofemministe le disquisizioni sul maschilismo delle canzoni che hanno trionfato a Sanremo o anche la proposta di quote rosa nel festival della canzone avanzata da ridotte schiere di influencer in cerca di visibilità.