Marco Damilano umiliato: cosa dovrà dire in tv dopo il fango sul centrodestra

22 settembre 2022 a

a

a

Alla fine Marco Damilano sarà costretto a scusarsi in tv dopo l'intervista a Bernard Henry Levy con cui è stato infangato il centrodestra. E dovrà farlo nel primo appuntamento utile con "Il cavallo e la torre". L'Agcom ha infatti ordinato alla Rai di trasmettere, nella prima puntata utile, "un messaggio in cui il conduttore comunichi che nel programma non sono stati rispettati i principi di pluralismo, obiettività, completezza, correttezza, lealtà e imparzialità dell'informazione".

Un vero e proprio "mea culpa" in diretta che dovrà riequilibrare la violazione di par condicio andata in onda qualche giorno fa. Nel procedimento dell'Agcom l'unico voto contrario è stato di Elisa Giomi, in quota 5s. Mentre hanno votato a favore tutti gli altri: Giacomelli (Pd), Capitanio (Lega), Aria e il presidente Lasorella. "Dopo settimane di silenzio, l'Agcom batte un colpo con un provvedimento che non ha precedenti e ha il sapore dello sfregio ai danni di un professionista di primo livello", ha commentato di Michele Anzaldi. Insomma sulla tv pubblica dovrà andare in onda immediatamente un comunicato di scuse con un riequilibrio delle regole della par condicio. Questa volta la porcata pro-Pd è stata fin troppo grossa...