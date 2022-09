Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo e la profezia: "Putin perde la Russia"

22 settembre 2022 a

Lucio Caracciolo come sempre è molto preciso nelle sue analisi. Il direttore di Limes a Otto e Mezzo spiega quali sono gli scenari per la guerra in Ucraina dopo l'annuncio della mobilitazione parziale in Russia da parte di Putin. "La prima cosa che ha fatto Putin è lanciare i referendum per le zone conquistate mandando un segnale chiaro. chi entra in quei territori attacca la Russia con tutte le conseguenze del caso".

Poi Caracciolo ha parlato della mobilitazione parziale e il richiamo di 300mila riservisti: "Non è una operazione fattibile nel breve periodo, ci vorrà tempo. Questi uomini vanno addestrati. I russi ora hanno contezza della guerra e sono stati sorpresi dalle proporzioni sul campo di battaglia: 8 ucraini contro ogni russo, numeri inimmaginabili all'inizio della guerra".

Infine, sempre Caracciolo, ha parlato dei rischi che corre il leader del Cremlino: "Putin rischia di perdere la Russia per prendersi un pezzetto di Ucraina. Quello che sta succedendo in queste ore è chiaro. Il leader russo rischia grosso". Insomma la situazione è in continua evoluzione e gli esiti di questa fuga da Mosca da parte dei riservisti e le proteste di piazza contro lo zar sono del tutto imprevedibili.