Controcorrente, Michele Santoro: "C'è un traditore", gelo in studio

Michele Santoro ha le idee chiare e spiega qual è la sua posizione sulla guerra in Ucraina intervenendo a Controcorrente, il talk show di Veronica Gentili su Rete 4. Il teletribuno da sempre è contrario al sostegno militare di Kiev da parte dell'Occidente. E così si scaglia contro l'amministrazione Biden: "Tutto quello che sta succedendo è una scelta degli americani e noi ci siamo accodati".

Poi sempre Santoro ha aggiunto: "Non è una guerra dell'Ucraina contro la Russia ma c'è un peso forte dell'America per il sostegno con le armi e per come sta coordinando l'avanzata. #Putin è in difficoltà e ora sta mostrando tutto il suo potere". Poi parlando delle ultime vicende che hanno portato Putin a dichiarare la mobilitazione parziale innescando la fuga di migliaia di russi per evitare il fronte, Santoro propone la soluzione per la fine del conflitto: "Questo è il momento per un'operazione diplomatica, il negoziato di Biden e dei cinesi con Putin e Zelensky".

Infine sottolinea la sua posizione sul dossier Usa che agitato la campagna elettorale: "Draghi deve sbattere i pugni sul tavolo degli americani e dire signori queste cose non si fanno così, fuori i nomi o niente". Poi però affonda il colpo: "Draghi non dice nulla? È una questione morale mandare le armi ma non è una questione morale dire che c'è un traditore che fa gli interessi della Russia?".