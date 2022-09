Stasera Italia, Sgarbi: "Zelensky dovrebbe capirlo", come finirà la guerra

21 settembre 2022 a

Vittorio Sgarbi ai microfoni di Stasera Italia parla della guerra in Ucraina. Il critico d'arte analizza i fatti delle ultime ore. Come vi abbiamo raccontato, Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione parziale in Russia. Una decisione che di fatto ha scatenato la fuga di migliaia di russi che si rifiutano di andare a combattere al fronte. Ma quanto accaduto in queste ultime ore al Cremlino indica qualcosa di molto chiaro: siamo entrati nella finestra più cruenta e più dura della guerra. Putin si sta per giocare il tutto per tutto e di fatto questo potrebbe portare a una escalation fuori controllo del conflitto.

E così Vittorio Sgarbi spiega quale potrebbe essere la soluzione definitiva per questo conflitto che va avanti ormai da ben sette mesi: "Secondo me Zelensky dovrebbe firmare per una tregua e per un accordo di pace. Il presidente ucraino dovrebbe capire una cosa: non si può andare avanti per 10-15 anni con una guerra.

Meglio un accordo adesso che un conflitto lunghissimo senza una soluzione". Insomma Sgarbi auspica una chiusura rapida del conflitto. E a suo parere Zelensky dovrebbe accetare in tempi rapidi una tregua con un negoziato.