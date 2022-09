Tu si que vales, tam-tam impazzito su Gerry Scotti: qualcosa di clamoroso?

24 settembre 2022 a

Tutto apparecchiato oggi sabato 24 settembre per la seconda puntata di questa nuova stagione di Tu si que vales, il varietà del sabato sera in onda su Canale 5 e campione di ascolti. Alla conduzione, Belen Rodriguez, l'ex rugbista Martin Castrogiovanni e Alessio Sakra, affiancati dalla ballerina Giulia Stabile, una sorta di "mascotte" del programma Mediaset. Dunque in giuria, come sempre, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e i due eterni litiganti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

Nella seconda puntata, anticipa TvBlog, ci sarà come sempre l'esibizione di talenti o presunti tali di vario tipo: acrobati, maghi, mentalisti, giocolieri, comici, cantanti, ballerini e "svitati", come il concorrente che nella scorsa puntata si è lanciato da una scala sopra un enorme cactus, scena di dubbio gusto dalla quale è uscito sanguinante, sotto gli occhi stupiti della De Filippi.

E ancora, si apprende che l'ospite della seconda puntata sarà Giordana Angi, ex concorrente di Amici, insomma una della "scuderia" De Filippi, che proporrà il suo ultimo singolo, Un autunno fa, uscito da pochi giorni, lo scorso 21 settembre. Infine, attesa per vedere chi entrerà nella Scuderia Scotti, ossia il circuito alternativo, ironico e a tratti un poco demenziale affidato all'inimitabile Gerry Scotti. Pare che, per quel che riguarda la Scuderia Scotti, le sorprese saranno succose. Non ci resta che aspettare...